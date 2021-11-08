余政展主任向病人說明治療情形。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

病人肝臟核磁共振檢查影像，圈起來的位置是腫瘤。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

25歲劉姓女子多年頭昏、心悸與盜汗，因膀胱炎反覆感染就醫，意外發現腹腔有腫瘤，由於手術困難度相當高，台中慈濟醫院外科部主任余政展與醫療團隊小心拆彈，術後腫瘤確認是每百萬人口僅2至8例的「副神經節瘤」。

劉女主述多年頭昏、心悸與盜汗，始終原因不明，因膀胱炎就醫經腹部電腦斷層檢查，意外發現肝臟旁邊長了一顆超過6公分腫瘤，醫師說必須及早開刀解除隨時爆炸危機，但手術難度太高，無法處理，她到台中慈濟醫院尋求第二意見。

余政展從肝臟核磁共振檢查影像確認，腫瘤位於肝臟後面、脊椎旁邊，已大到擠開腹腔多條大血管，唯一解決方式是切除病灶。但腫瘤被肝臟、胰臟與腎臟血管主動脈，還有下腔大靜脈等大血管緊緊包圍，須小心沿著大血管手術，稍一閃神幾千毫升大失血，而病人的病理報告顯示罹患「神經內分泌瘤」。

余政展指出，「副神經節瘤」是神經內分泌瘤的一種，從發生率看實屬罕見，神經內分泌瘤是從特化神經內分泌細胞長出來，同時具有神經與內分泌特徵，無時無刻都在分泌壓力賀爾蒙，作用就像強心劑，讓病人出現無法控制的高血壓、陣發性頭痛、出汗和心搏過速等症狀。

余政展與麻醉科、泌尿科、心臟外科醫師召開術前跨科討論，因應腫瘤特性決定先讓病人服用預防性降壓藥，避免血壓忽高忽低作亂，並推演手術過程可能發生的各種情況與因應做法再開刀，他形容是「抱著拆炸彈的心情」，小心翼翼才順利切除腫瘤病灶。