王牌經紀人孫德榮當年一手捧紅5566、羅志祥、陳喬恩等藝人，被譽為「偶像教父」，近年來開設YouTube頻道「孫腫來了」分享生活，也慢慢在網路上累積人氣。日前他透露自己吃了冷凍庫的元宵湯，沒想到肚子卻痛到打滾，本以為是消化不良加上食品過期，沒想到卻被提醒「最好快去檢查」。

孫德榮22日在臉書發文透露，前天在冷凍庫翻到紫米花生元宵湯，但不記得是什麼時候放進去的，「那種包法應該是餐廳打包回來，就馬上煮來吃，四點到七點幾乎生不如死，肚子痛的在床上打滾。」吃藥後半小時狀況才終於好一點，讓他驚魂未定，年紀大了真的不能亂吃糯米的東西，由於是冰不知道多久的食物。

孫德榮也直呼：「又上了一課，現在連晚餐都還不敢吃。」然而卻有朋友在貼文底下留言提醒他，如果沒有上吐下瀉很可能不是單純的吃壞肚子，「如果你的膽還在，十之八九是膽結石。」建議他最好去照一下超音波，讓孫德榮嚇壞：「你別嚇我！」

孫德榮近年來遭病痛纏身，自從2014年罹患膀胱癌後，他的生活變得很不便，「開刀後半年復健時，每天要走2小時的路，因為我的膀胱是大腸做的，我是擷取50公分大腸」，花了一點時間適應新生活，沒想到前陣子又因為腎衰竭跡象加上發燒，緊急送往醫院治療，療程長達時間之久，十分令人擔憂。