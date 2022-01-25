本報接獲郵局員工爆料，由於中華郵政總公司表示因疫情嚴重，要求春節9天連假中，每日必須4次清消郵局ATM等設備；轄下郵局便找春節期間唯一有上班的郵務科每天2人送快捷郵件時「順便」清消，且若在工時內做完工作也沒有額外加班費。該名員工憤怒表示：「別人的孩子死不完！」高層想做做樣子討名聲，底下主管就把郵務科當免洗筷。中華郵政公司回應表示，原則上都是委外清消，可能同仁有誤解。

該名員工表示，昨（24）日中華郵政董事長吳宏謀與各責任中心局召開視訊會議，總公司指示因疫情嚴重，春節期間1月29日至2月6日須加強清消郵局ATM，每日4次。

吳宏謀這個指示讓全國郵局投遞單位哀鴻遍野。根據中部某郵局內部公告，原本該局規劃以行政區域劃分的收攬滿櫃作業，因此作廢。換言之，原本春節期間i郵箱滿了才需要取出郵件，現在為了每日4次清消，要每日4次清空i郵箱，打亂原本i郵箱的收件流程。

根據該郵局公告，春節期間不但局內及外點i郵箱滿櫃時要收回郵件，還要每日4次清消自動櫃員機、補摺機、i郵箱、部分局外自動櫃員機，及外點i郵箱，早上2次、中午及晚上各1次。因應此繁重任務，該郵局並要求以辦理運送振興券方式，由押運人員所在局每日派2人負責上述工作，工資以勞基法規定給付，並要求注意7休1規定。

何謂「工資以勞基法規定給付」？員工表示，也就是樓地板的意思，在工作日中「順便」做這些額外工作，卻沒有額外給錢，而是看整天下來有沒有加班。

「別人的孩子死不完！主管春節期間納涼，卻繼續壓榨基層，」該名員工怒批，春節期間僅投遞快捷的同仁上班，現在郵局人力精簡，快捷已是全年無休，郵件都快送不完，春節期間還要得因為吳宏謀一聲令下兼清潔人員。「在春節期間，在沒人上班的營業廳ATM、局外設置的ATM，比一般營業時間還要加強清消，這是要做給誰看？」

該名員工表示，清消應該由簽約的清潔公司來做，而不是把郵務科當免洗筷；高層想做做樣子討名聲，卻累死基層。郵務科及各窗口在疫情期間應有的防疫作為，總公司只是嘴巴說說，一有確診足跡、應該自主預防性停業清消時，總公司卻把責任推給衛生機關，被動表示「遵照衛生機關指示」，卻未想到自己有責任提高警覺。

中華郵政公司協理兼發言人陳敬祥回應，春節9天假期請各責任中心局委外找清潔公司清消，各局可以用特約或既有方式去執行，不會打擾同仁休假。除非有配送郵件到i郵箱或是去取件，就酌情順便清消，但原則上都是委外，可能同仁有誤解。目前已通知各地郵局照總公司指示、委外清消。