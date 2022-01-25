統一超商統計，2021年11、12月期統一發票有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市中壢區北原門市購買59元的零食與生理用品；一人在台北市信義區宏泰門市購買28元的礦泉水。 還有1位獲得2百萬特獎在嘉義縣布袋鎮新塭門市購買共300元的民生用品。

另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在南投縣草屯鎮龍星門市購買共94元的飲料；1人在嘉義市西區嘉驛門市購買15元的鮮食；1人在台中市南屯區墩富門市購買150元的民生用品；還有1名得主則於台北市內湖區見晴門市購買共63元的飲料與飯糰。