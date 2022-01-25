為提供偏鄉更便利即時的公務服務機能，在橫山鄉鄉務顧問黃金連及其兄長吳貴乾穿針引線下，善心人士多淑珍25日捐贈中華牌得利卡客貨車給橫山鄉公所，鄉長張志弘代表接受並回贈感謝狀及紀念品。

張志弘表示，橫山鄉公所辦理兵役徵集、敬老關懷活動、弱勢家庭物資救濟、勘災搶修，器材、物資配置或是人員運送都有賴於公務車輛載運，原有公務車使用頻繁且車齡23年，容易故障，很感謝多淑珍女士捐贈公務車輛及配備，讓公所同仁執勤無後顧之憂，民眾也能享有更好的服務。

多淑珍擔任學校老師，長年熱心公益，父親為退休將軍，從小家教嚴謹，家境小康，本於取之於社會，用之於社會的理念，願將資源回饋社會，期能拋磚引玉，讓民眾給予公務機構更多支持與愛護。她致詞表示，很高興有這個機會能夠幫助橫山鄉。

多淑珍說，車輛原本想捐贈給台北市，因緣際會在黃顧問的引介下，了解橫山鄉位於都會區及偏鄉山區的中間區域，交通資源相當匱乏，鄉庫財政資源有限，公務車老舊不堪，希望能盡棉薄之力，感念父母的養育教誨，特以父親多長有、母親多林靜子的名義慷慨捐贈公務車乙輛，期能加強公務服務量能，嘉惠更多鄉親朋友。

現場在代表會主席古鋓明、副主席朱陳源、縣議員張良印及多位代表、村長、理事長見證下，完成交接儀式。