劉姓男大生（右）騎車慘摔自撞電線桿，下巴碎裂骨折、損及顏面，彰基醫師夠過先進的3D模擬重建、3D列印技術，花費長達1天1夜重建他的下顎，如今外型已恢復正常看不出曾受傷，後續仍需要持續練習張嘴鍛鍊下顎肌肉，並定期回診。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

口腔口腔顎面外科主治醫師許家浚，透過3D模擬技術及醫療3D列印輔助，重建劉同學下顎。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

透過3D模擬技術及醫療3D列印輔助，成功重建劉同學下顎，且臉部外觀看起來更好看更帥氣。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

戽斗男大生騎車摔碎下巴 3D重建術讓他1天變帥氣。

彰化20歲劉姓男大生去年6月間深夜騎車返家，不慎打滑自撞電線桿，當場撞碎下顎損及顏面，緊急送至彰基醫學中心急診，轉入加護病房觀察，口腔口腔顎面外科主治醫師許家浚，透過3D模擬技術及醫療3D列印輔助，進行將近一天一夜的重建手術，還給劉男更帥氣好看的臉龐，原本輕微的戽斗也消失了。

劉姓男大生家住田中鎮，去年6月21日深夜11點多，他跟朋友聚會後，從永靖鄉騎車回家，途中不慎打滑摔車，連人帶車撞上電桿，當時他還意識清楚、自行打電話叫救護車，原本以為只是牙齒斷了幾根，沒想到送醫檢查後，雖腦部、腹部幸運未受傷，下顎骨卻嚴重錯位、骨折，緊急送入加護病房等候手術治療。

許家浚表示，為了幫劉同學進行重建手術，透過軟體長達4、5個小時模擬運算，將手術過程及手術後的臉部外型，都達到很好的預期；在利用3D列印技術打造實體化模型，再進一步將2.4毫米的堅硬金屬骨板彎折，以達到良好的貼合，幫助劉同學臉部外觀的重建，順利達到非常好的結果。

劉同學說，當時一路撐到進加護病房後，就昏過去了，完全不知道傷勢很嚴重，住院期間非常疼痛，只能靠意志力苦撐。沒想到手術後，原本有一點點的戽斗消失了，自己愈看愈覺得下巴更好看、整體也變帥。事後回歸校園繼續學業，很多人根本看不出來曾動過大手術。

許家浚指出，彰基醫學中心口腔顎面外科醫療團隊與3D列印中心，已有非常多次的成功合作經驗，各樣顏顎面骨折、曾經骨折、位置咬合不正，或對齒顎列位置有外型上、美觀上產生疑慮的患者，都可主動來牙科門診就診及諮詢。