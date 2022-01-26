台康生（6589) 開春大報喜！受惠乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar also called EGI014) 上（12）月陸續向美國FDA、歐盟EMA申請藥證許可，該公司1/25再與Sandoz AG簽訂生物相似藥授權第五階段里程碑，法人初估金額將高於首筆簽約金500萬美元，為營運吃下大補丸。

台康生是在2019年4月與全球知名藥廠Sandoz AG簽訂EG12014 (Trastuzumab Biosimilar also called EGI014)授權銷售合約，Sandoz AG拿下除台灣及中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外的全球專屬授權區域，簽約金及里程碑金額總計達7000萬美元，同時含產品上市後的銷售分潤。

該授權案，除了在2019年6月份收到簽約金美金500萬元外，陸續依授權合約達成前四階段生物相似藥授權里程碑，25日則再次達成授權合約的第五階段里程碑。

台康生表示，所有完成的階段里程碑也已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。全數里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面助益。

台康生是目前在台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司：台康負責承接藥品上市後之生產並享有授權區域之銷售分潤，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥品滲透市場及銷售能力加成共同的的合作下，台康生預期持續成長性的發展也將逐落實。