記憶體製造廠旺宏(2337)去年業績創新高，每股純益6.48元。樂觀看待NOR Flash市場並看好價格續揚，今年第1季毛利率應可持續提升，今早股價開高走高，帶量上漲，早盤最高漲7.65%，達41.55元並站回年線，蓄勢挑戰季線關卡。

旺宏昨日下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。在三大產品線儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及唯讀記憶體（ROM）產品量價有撐，旺宏第4季營收145.45億元，只較第3季小幅減少3%。受惠產品售價揚升及存貨迴轉利益貢獻，旺宏第4季毛利率47.2%，較第3季拉升4.3個百分點，第4季稅後淨利36.92億元，每股純益約2元。

旺宏去年在NAND Flash及NOR Flash產品銷售價量齊揚帶動，營收與獲利同創歷史新高，2021年營收達505.73億元，年增27%，毛利率41.6%，上揚7.9個百分點，稅後淨利119.63億元，年增125%，每股純益6.48元。

旺宏去年業績創新高，展望後市，旺宏總經理盧志遠表示，目前NOR Flash市場看不到烏雲。隨著產品組合進一步優化，今年第1季毛利率應可持續提升，全年年毛利率將以比去年下半年更好為努力目標。

盧志遠表示，看好各產品線表現，目前NOR Flash市場看不到烏雲，由於今年資通訊產業景氣暢旺，NOR Flash產能卻沒有更多供應，對今年的NOR Flash供需情況更加樂觀。

在3D NAND Flash發展部分，盧志遠指出，48層3D NAND Flash產品已量產出貨，96層NAND Flash產品預計2022年底量產。

旺宏樂觀看待NOR Flash市場，今早帶量上攻，也帶動另一NOR Flash華邦電(2344)股價逆揚。