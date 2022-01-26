Omicron在全球快速傳播，近來國內也爆發本土疫情，台大公衛學院教授陳秀熙認為，目前國內疫情屬於可控狀態，但有2大隱憂，一是沒有疫苗保護力的族群恐發生重症死亡，二是大量的輕症患者恐影響經濟發展；他認為現階段仍無法與病毒共存，短期目標應在於「重症清零」，如每周確診數控制在350人以下即可達成。

去年12月9日到今年1月25日，國內共有343名本土個案和1388名境外移入個案，陳秀熙分析，近來境外移入個案數在12月中旬後開始增加，目前已有趨緩，同時受到疫苗、警戒措施、社區監測等影響，他預期本土個案數也會隨之下降。

但值得注意的是，近期Omicron本土個案中「小於10歲兒童」就佔了12％。陳秀熙認為這是可以預期的，因為Omicron容易引起家戶感染，且該年齡層無法打疫苗，暫時只能以檢測和公衛措施（NPI）來保護他們，未來對於兒童的疫苗政策仍須持續探討。

Omicron本土和境外疫情夾攻，是否該比照國外採「與病毒共存」策略？陳秀熙認為，國內的短期目標應該放在「重症清零」，同時將輕症患者最小化，盡量不影響經濟發展，達到「可控制的流行疫情」。他推估，如國內每周確診數控制在350以下，即可達到重症清零目標。

首先是運用疫苗施打，對於2劑保護力已經消退的人，以混打方式施打追加劑。陳秀熙分析，台灣目前已全面開打第3劑，4成疫苗保護力消退族群已追加施打第3劑，預計到今年2月初，整個社區疫苗保護力可達70％到80％。

第二是使用精準化社區監測，陳秀熙指出，在群聚感染減緩之下，將社區快篩站改為社區監測，包括過去經常用於流感等上呼吸道傳染病的「定點醫師監測系統」，如有疑似症狀就做快篩，都有助於疫情變得可控。

陳秀熙指出，可負擔的醫療資源加上可取得的治療藥物，能夠達到重症住院最少化的目標，同時也要透過隔離檢疫措施，避免輕症患者過多而浪費醫療資源，避免對經濟帶來衝擊，讓生產損失達到最小化。