補教天后徐薇24日在家昏倒失去意識送醫，醫生當時初步研判是急性胃痙攣，雖然目前逐漸康復，不過回想起來仍心有餘悸，事後她透露真實病因是急性腸胃炎，更不好意思表示是自己「貪吃惹的禍」。

徐薇24日胃痛昏倒失去意識，結果不僅手肘瘀青，連右臉也撞到地板腫起來，當時研判是急性胃炎痙攣，為了不浪費醫療資源，打完點滴就讓出病床位出院，再度去健檢照胃鏡後，還好結果一切正常，並診斷出是急性胃炎，讓她自嘲：「可能是迷走神經會自控昏倒止痛吧，一切都是貪吃惹的禍」，更在臉書曬出眼鏡折斷及手肘瘀青的照片，表示是「眼鏡跟手肘幫忙擋煞」。

徐薇表示生病消息傳出後，湧入來自各界的關心，尤其雙親更是擔憂到不停叨念，讓她至今仍舊在反省，強調會遵從叮囑好自為之，但想到過新年各種好料都不能吃，坦言相當難過，更藉此提醒大家「快過年囉，大家一定都要平安喜樂喔」。

兒子大成隨後也轉發媽媽貼文報平安，表示「不幸中的大幸，徐小薇現在已在家中，都平安，講話依舊中氣十足」，也慶幸自己當時剛好在家，才能將媽媽即時送醫，更感謝消防系統有條不紊、專業冷靜的服務，為此要向警政、醫護、消防人員致上最高敬意，更向媽媽的粉絲喊話：「鐵胃小薇現在也要忌口了，也麻煩各位薇寶幫我督促她」。

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