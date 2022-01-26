雲林縣政府規畫北港「燈會原鄉」迎新春，與民眾用燈海「相癒北港」。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，被譽為台灣燈會原鄉，雲林縣政府今年在北港鎮規畫「燈會原鄉」活動，以北港朝天宮為中心點，設置燈海連結周邊景點，縣府表示因應疫情延燒，特別規畫範圍廣大的燈海，減少人流密度，用燈海「相癒北港」。

「2022北港燈會原鄉─相癒北港，希望嫣然」活動，規畫以朝天宮的光環境為主燈，營造5大光環境，包括顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區、老街巷弄燈區、縣定古蹟10角水塔，目前已展開施工，將在春節連假前完成。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，以燈海為主體的媽祖珠簾光環境，由顏思齊紀念碑圓環延伸至水道頭文化園區，展現光影藝術。巷弄燈區則邀請北港工藝師，融合在地文化、宗教、歷史，創作各種主題花燈，讓遊客穿梭巷弄發掘在地特色。

水道頭文化園區結合現代光影藝術，規畫森林祕境般的波光、星光，並於10角水塔設置光雕秀，結合水道頭的「水」與燈會原鄉的「光」，用環境光影藝術，將水、森林、歷史建築以沈浸式體驗，帶領大家感受燈會原鄉的魅力。

陳璧君說，配合「顏思齊1621開台400」系列活動，縣府特別在顏思齊紀念碑圓環，以現代浮雕光環境，融入顏思齊漫畫形象元素，製作大型浮雕船隻意象，用浮雕畫和海浪呼應，與觀賞者感受雲林大航海時代。

陳璧君強調，面對疫情延燒，民眾身心都受到壓力，因此希望藉由「燈會原鄉」活動，傳達「孕育」、「希望」、「生機」，讓大家感受生命力的湧現，共度疫情難關。