高雄港群聚不斷擴大，26日新增11名個案，目前已累積61人確診，晚間又傳出左營區一家知名連鎖牛排館，20多名員工在店外集合，穿上隔離衣搭巴士離開，對此衛生局表示還在了解中。

有路過民眾目擊，這間位於左營區博愛二路的牛排館，原訂營業至晚間10點，卻在9點多突然關店，20多人穿著隔離衣在店外集合，隨後便搭上巴士離開現場，引發討論。

根據《中央社》報導，牛排館員工證實有接獲通知，指示員工帶著行李到店門口集合；衛生局則表示，目前正在了解情況，尚未證實是否有新個案。