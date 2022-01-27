高雄左營赤鬼牛排因2度出現確診者足跡，26日晚間員工連同顧客在內，一共66人被強制送隔離所，對此赤鬼牛排總店傳出有怨言，表示自己員工PCR後全陰，卻仍要強制隔離，質疑高市府矯枉過正，對此高市府也做出回應。

26日晚間，有民眾目擊到位在左營的赤鬼牛排提早打烊，店外聚集許多穿隔離衣的人，被送上巴士離開，引發討論，今天衛生局證實有確診者足跡。

赤鬼牛排高雄店表示，店內同仁都已施打兩劑疫苗，也都依規定時全面消毒，同仁也都全程配戴口罩，並不時用酒精擦拭雙手，並配合政府實名制、量體溫入場，且經PCR檢測後，33名店員也全數陰性。

《聯合報》報導指出，赤鬼牛排頗為不滿，認為對一個配合防疫的店家如此嚴厲，反應過後也無效，只因有1名顧客確診，全店1、2樓就必須強制隔離，質疑高市府矯枉過正。不少網友也認為高雄市府是「殺雞儆猴」。

對此市長陳其邁在記者會上表示感到很抱歉，「沒人想當壞人」，強調在調閱監視器後，發現店內不論是工作人員接觸，或是空調、隔板擺設都未落實防疫規範，流理臺也沒清消，加上前有桃園中壢西堤案例，判斷後認為必須擴大隔離。《蘋果新聞網》報導則指出，赤鬼牛排總店澄清並無不滿，一切遵守市府指引。