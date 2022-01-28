霧眉真的能「轉運」嗎？ 台北市松山區「旺的好投注站」代理人施竣耀表示，一名20幾歲年輕男性「霧眉」後真的轉運，因為他來店任選三張「2000萬超級紅包」，且那本彩券還是先前熟客挑剩的，結果霧眉轉運男刮到第2張，就幸運刮中100萬元。

施竣耀透露，當天拆了一本新的「2000萬超級紅包」給熟客刮，熟客挑選2張，其中1張刮中1萬元後，以為這本沒大獎了便離開；隨後年輕人進入店裡，從剩下刮刮樂當中挑選了3張，末3碼分別為07、09與017，其中07那張，他排列在第二張，真的讓他幸運刮中了100萬元。

施竣耀詢問年輕人，為什麼挑選這三個號碼？年輕人表示，因為他剛換了新車，車牌中有7跟9這兩個數字，加上他去年底運氣超衰，最近跑去霧眉想轉運，沒想到真的帶來好運，讓他幸運刮中100萬元；施竣耀形容，這名年輕人濃眉大眼，也注重裝扮，是一名年輕帥哥。

農曆年節即將來到，民眾多會買張彩券試試手氣，對於如何挑彩券中大獎，施竣耀表示，中獎彩券在印製過程中已經打亂，沒有規則可言，有可能連續5個連號都中獎，也可能全部槓龜，因此，挑選彩券沒訣竅，當下感覺對了就是它。