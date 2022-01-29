美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭北部克馬得群島（Kermadec Islands）地區今天發生規模6.4地震。

路透社報導，USGS表示，這起地震初步測得規模6.6，隨後下修為6.4，震源深度10公里。

美國海嘯警報系統表示，預計這起地震不會引起海嘯。