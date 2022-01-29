紐西蘭克馬得群島區發生6.4地震 無海嘯之虞 13:162022/01/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭北部克馬得群島（Kermadec Islands）地區今天發生規模6.4地震。(達志影像/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭北部克馬得群島（Kermadec Islands）地區今天發生規模6.4地震。 路透社報導，USGS表示，這起地震初步測得規模6.6，隨後下修為6.4，震源深度10公里。 美國海嘯警報系統表示，預計這起地震不會引起海嘯。 大陸人在台灣》陸生在內心有機農場的療愈採摘之旅（下） 年輕人都沒玩過「馬戲團」 網掀回憶殺：看圖秒有旋律 #6.4 #地震 #紐西蘭 #克馬得 #海嘯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品冠6位數紅包孝親 以身作則當兒榜樣 04:102022/01/29 娛樂新聞 歐洲交換生盼延長簽證留台 公立大學呼籲外交部協助 18:192022/01/28 生活 后里馬場魔幻嘉年華今開幕 要讓民眾歡樂1個月 17:052022/01/28 寶島 后里馬場搶攻春節親子遊 推出「魔幻藝術嘉年華」吸客 16:582022/01/28 生活 不是P圖 非洲出現3頭獵豹 大貓排排站反差萌爆表 18:142022/01/28 萌寵 本周選書－《鉤引行銷》 04:102022/01/29 產業特刊 郭國文籲福島食品速解禁 國民黨轟民進黨包藏禍心籲懸崖勒馬 15:442022/01/28 政治 19歲男大生「一招」釣出馬斯克 開14萬求刪航班帳號 21:322022/01/28 國際 蔡英文訪視氣象局 籲玉山、彭佳嶼同仁「記得打電話回家」 16:452022/01/28 政治 林心如著新裝 遠距看秀 04:102022/01/29 時尚消費 台中后里小旅行 五大景點輕鬆串接 04:102022/01/29 產業特刊 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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