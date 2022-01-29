農曆新年到了，民眾開始大掃除，其中浴室磁磚與廚房最難清潔，使用菜瓜布或鋼刷清理時，又擔心傷到表面留下刮痕，總是讓家庭主婦非常傷腦筋。家事達人陳映如近日分享一件清潔神物，由於它質地柔軟，所以不用擔心刮傷設備表面，而且清潔力非常佳。

家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」表示，她近日發現了一件清潔好幫手，那就是「沐浴球」，家中若有舊的沐浴球，先不要急著扔入垃圾桶，只要噴點浴廁清潔劑在沐浴球上，再輕輕按壓幾下，就能夠產生很多泡沫，清洗廁所非常輕鬆。

陳映如進一步解釋，因為沐浴球很柔軟，且質地非常細，可以安心清潔衛浴設備，不用擔心刮傷衛浴用品的表面，若是遇到浴缸的轉角處或水龍頭的四周死角，使用菜瓜布有時又難以清潔到角落，不過沐浴球伸縮性強，可以塞進死角進行清潔，讓她不禁讚嘆「真是有夠好用！」。

另外，達人陳映如被問及電鍋該如何清潔，她則表示，外鍋裡面的汙垢若是食物溢出的湯水，用洗碗精清洗即可，如果是白白灰灰的汙垢，則是水垢的殘留，建議民眾可以用檸檬酸清理，先在電鍋外鍋內加冷水至7分滿，並於鍋中加入30公克的檸檬酸，再壓下開關讓電鍋加熱，直到煮沸就可關掉電源，並浸泡2至3小時，倒掉檸檬酸水再搭配海綿刷洗，就能徹底清洗乾淨。