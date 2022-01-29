南投燈會主燈「虎哩 旺」，以Q版造型凸顯「福」虎生風。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投燈會在貓羅溪流域，可以體驗立式划槳。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投燈會主燈「虎哩旺」29日晚間由縣長林明溱主持點燈啟動，將持續至2月20日止。今年呈現傳統、藝術與科技融合的10大亮點，白天遊花海、玩立槳，晚間逛燈會、欣賞交響水舞、無人機煙火秀等表演；燈區設5個防疫管制站，嚴格落實防疫措施。

南投燈會開幕夜，首場水舞結合無人機煙火秀，在貓羅溪對岸震撼登場，今年首次推出交響水舞，由國內知名大提琴家張正傑，選用多首交響樂搭配水舞演出，同時，無人機排列出南投知名景點，加上煙火秀，呈現璀璨華麗的視聽饗宴。

新春期間特別演出節目，包括朱宗慶打擊樂團、台北愛樂、九天民俗技藝團與南投在地演藝團隊，將陸續登台演出。

今年燈會規畫16個主題燈區，副燈「鯉躍龍門」，由藝術家王松冠以鯉魚潭為靈感，透過定時展演燈光秀，呈現山光水色之美。創新主題燈區，設有幻彩大地體感劇場，內建360度環形投影，並結合香氛、煙霧、與雪花等媒材，讓遊客體驗南投四季變化，還有多座互動裝置，如擊鼓森林、水之迷宮等。

山野花田燈區，可搭乘小火車穿梭花海；去年因疫情停辦的世界茶業博覽會，在會展中心內重現，規畫「品味南投」專區，展售在地茶葉與咖啡。

南投燈會在貓羅溪水舞區，推出SUP立式划槳及海洋艇親子免費體驗活動，去年因每梯次預約都額滿，因此，從去年的25艘增加至今年的35艘，春節連假每天上午8點半開始免費體驗，每梯次總共40人（立式划槳30人、海洋艇10人），每天舉辦6梯次，民眾可以提前10分鐘至現場報名參加。

春節過後的2月12日、13日、19日及20日，也提供立式划槳免費體驗；立式划槳現場有教練指導及救生員守護，相當安全，不會游泳的民眾穿著救生衣也可體驗，家裡有毛小孩也可帶著登板。