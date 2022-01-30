威力彩連28摃，獎金上看6.9億元，人人都希望自己是下一個億萬富翁，跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的李靜唯老師指出，新春期間水瓶、牡羊、獅子偏財運最旺，手氣很好，打牌容易贏錢，買刮刮樂、彩券中獎機率特別高。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

▍第三名：獅子座

新春期間金星落在吠陀獅子人際財的位置，所以偏財運特別旺，加上木星對獅子座提升了正能量，因此吠陀獅子過年期間非常適合與親朋好友小賭怡情，也很適合購買彩券或刮刮樂。

幸運服飾顏色：金黃色、深紫色

開運飾品：黃金、紫水晶

招財方位：東偏北(打麻將、刮刮樂、出遊好方位)

幸運數字：1、19

開運食物：葡萄乾、草莓(忌吃牛肉，會影響運勢)

▍第二名：牡羊座

金星落在吠陀牡羊的貴人宮，代表過年期間人緣財富能量旺，有機會得到別人給的大紅包，可以多多出門拜年，會得到長輩、長官或是親友的紅包或禮物。

幸運服飾顏色：紅色

開運寶石：紅寶石，雞血石

招財方位：東方(打麻將、刮刮樂、出遊好方位)

幸運數字：9、13

開運食物：蘆薈、大蒜、辣椒

▍第一名：水瓶座

由於木星落在吠陀水瓶，並且是處在固定度數，代表著好運的能量非常穩定，過年期間手氣特別旺，可以藉這股好運的能量，為自己增加財富。

幸運服飾顏色：水藍、天藍色系

開運寶石：藍寶石、黑珍珠

招財方位：西偏北(打麻將、刮刮樂、出遊好方位)

幸運數字：4、8、9

開運植物：蘭花、薄荷

開運食物：花生、泡菜

李靜唯老師分享，想開運不用花大錢，只要從日常生活去改變自身磁場，譬如穿戴幸運飾品，穿對顏色、多使用自己的幸運數字、找到自己的偏財運方位或多吃開運食物或養對盆栽，都可以增加自身的正能量，吸引更多的好運。