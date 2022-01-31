台北市議員羅智強今（31）日在臉書分享自己的故事，說自己小時候是家中3個小孩中最乖的，甚至是接近自閉的安靜，但長大後卻選擇從政，一路跌仆磨難，反而成為爸媽最擔心的兒子。

羅智強在臉書表示，自己小時候乖巧、順服，甚至是接近自閉的安靜，是家中3個小孩中最不讓父母親操心的那一個，連爸媽都不時向外人炫耀「是全天下最好帶的孩子！」

羅智強說，自己5、6歲時外婆身體出現狀況，爸媽需要回花蓮探視，且一去就要好幾天，因此將哥哥和妹妹一起帶回花蓮，「不會吵的自己」則被帶到台北，暫時由爺爺奶奶和小姑姑照顧。

羅智強透露，因為想念爸媽的關係，自己總是靜靜的在角落小聲的哭，小姑姑也哄不動，甚至還不太吃東西，直到某日夢到爸媽從花蓮回來接自己，他在夢中一邊哭一邊跑向爸媽，等到醒來後才發現爸媽真的回來了，而小姑姑事後只要提到那段故事，都會讚美「你小時候真的好乖！」

羅智強感嘆人生無常，雖然幼時自己被爸媽認為是「全天下最好帶的孩子」，但他們卻沒想到自己長大以後會選擇從政，一路跌仆磨難，反而成為父母心中「最擔心的兒子」。