Meta（原臉書）第4季財報表現不佳，加上每天活躍用戶數未達預期，周三（2日）盤後交易暴跌23%，拖累高通盤後慘殺超過8%，影響所及，美國科技股那斯達克 100 期貨盤後一度大跌2.4%。目前那指期盤前挫跌約2.03%；Meta盤前大屠殺19.48%；高通盤前下跌3.18。

Meta周三公布改名以來首分財報，上季營收年增20%至336.7億美元，優於市場預期的333.6億元，但淨利潤下滑8%至103億美元，每股盈利為3.67元美元，低於市場預期的3.85元。

Meta表示，蘋果修訂操作平台私隱設定後，fb與Instagram（IG）更難作針對性廣告宣傳及衡量其廣告效力，加上供應鏈瓶頸等宏觀因素，影響集團收入預測。

分析師預期臉書每天活躍用戶數為19.5億戶，但Meta報告為19.3億戶，臉書平台用戶不僅沒有成長，2021年最後一季全球用戶平均每天流失約100萬戶。

此外，Meta第4季成本比前一年同期飆升38%；截至2021年底，Meta員工人數增加23%，達7萬1970人，加上「元宇宙」（metaverse）開銷龐大，以及本季營收展望將走弱等因素衝擊，導致Meta盤後交易股價暴跌23%。

Meta盤後股價崩殺，就連首季財報強勁的高通也中彈，盤後一度下跌超過 8%，引發投資人拋售科技股。截至台北時間3日下午5點50分，Meta盤前大屠殺19.48%至260美元；高通盤前下跌3.18%至182.22美元，那斯達克 100 期貨盤前下跌2.03%（或308點）至14831點。