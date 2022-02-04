【愛傳媒藺奕專欄】如果不是鐵處長 Stacie Chen推薦，雲林觀光之於我，經常是走過路過順便錯過。

從南雲交流聯絡道接149乙往草嶺149甲，在雲林的額角，一山翠綠茶園環帶。登上草嶺，開闊的視野和谷地便成為風的穀倉，很像芬蘭電影《給雅各神父的信》（Letters to Father Jacob）裡北歐暮夏的天空、涼適的風、日照的林徑，疲脆的身心靈因之獲得告解、寬赦與假釋。

我們平穩行駛在山途中，遠雲和綠蔭，是山的浪板和風帆，雲雨帶過境之後，日光正在修復當中，滿山遍野的櫻花，似透光的暖簾上燭影摇紅，讓我想起舞台劇演員謝幕的時候，他們向觀眾揮手致意，觀眾回以鮮花與掌聲。

有時候甚至覺得，我看了三小時等了三小時，也許就是為了謝幕的這一分鐘，開車上山賞櫻也是。我們渴望春天，是因為害怕寒冷。下午兩點多，濃霧似蝦籠長長的拖住山路。

「靠，仙境傳說！」我說。

「還ONLINE的。」妻說。

於是草嶺的櫻花季，是雲林春天裡，最時尚的內搭，這一個繽紛多彩的內在，直播間的寶寶們，趕快拿起手機，點點關注不迷路，趁過年，衝一波！

作者為文學奬得主

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