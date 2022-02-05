大年初五，屏東疫苗速打站在屏東火車站開打。（謝佳潾攝）

大年初五，屏東疫苗速打站在屏東火車站開打。（謝佳潾攝）

大年初五，屏東疫苗速打站在屏東火車站開打。（謝佳潾攝）

大年初五，屏東疫苗速打站在屏東火車站開打，原定早上9點施打500人，但因人潮過多，加上6點多就有人開始在排隊，且排隊人潮長達100公尺，號碼牌臨時加發到700號，並提早到8點就打，縣府表示，下午場1點半開打，預計施打500人。

「過年隨到隨打！」縣府指出，大年初五在屏東火車站設置BNT疫苗快打站，原訂上下午場各替500人施打疫苗，對象為12歲以上的民眾，一、二、三劑都可以打，但後因人潮太多，所以早上的號碼牌臨時加發到700號，但不影響下午的500個名額。

工作人員說，公告是早上9點施打，但一早6點多就有人來排了，而且人潮愈來愈多，因此提早到8點就開打，而後民眾還是絡繹不絕，直到近11點時，排隊人龍還長達100公尺，每人約排1個小時能打到。

縣府強調，除大年初五有設疫苗快打站外，初六各鄉鎮衛生所也有施打疫苗，但新園鄉、萬丹鄉除外，新園鄉改至洲安宮施打、萬丹鄉改至農會果菜市場施打，時間統一都在早上8點半至11點半，名額有限，依現場公告為主。