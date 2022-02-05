因應本土疫情升溫，1月下旬全國民眾搶打疫苗，新竹市政府特別協調合約診所加開除夕、初四至初六共4天、18家診所於年節期間提供疫苗接種服務，不過，可能春節期間天候寒冷，加上竹市春節前後維持0確診，打氣也下降，除夕、初四及初五上午兩天半，全市只打了650劑。

市長林智堅表示，桃竹竹是共同生活圈，春節期間的防疫仍將是重中之重，因應1月下旬全國民眾都有搶打疫苗的情況，因此協調醫療院所在春節期間加開疫苗接種服務。

加開施打日期包括除夕、初四、初五與初六（1月31日、2月4日至2月6日）共計4天，全市18家診所提供AZ、BNT、莫德納、高端疫苗接種。

市府衛生局統計，除夕與初四及今天初五上午統計到中午12點的施打情形為AZ9劑、BNT211劑、高端83劑、莫德納347劑，共計650劑。

市府也提醒民眾，明天全市18家診所仍有提供疫苗接種服務，民眾可在年假收假前把握接種服務機會，將疫苗打好打滿再開工上班。

而因各診所提供疫苗、可施打時段不同，民眾可先行電洽診所預約接種。相關資訊可至新竹市防疫網https：／／www.2021.hccg.gov.tw／查詢。

此外，市府也自上月27日起，在全市160家基層診所配給「居家快篩試劑」，若民眾如果有上呼吸道症狀，可經由醫師評估後免費發放居家快篩試劑做檢測，後續民眾則須回報篩檢結果，讓基層診所也納入社區篩檢一環。