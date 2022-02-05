不少人認為，使用一張衛生紙太浪費，索性將衛生紙切一半使用，引起網友討論，一名女網友見此妙招決定效仿，結果最後成品如狗啃一般，還切出一堆碎屑，讓不少網友看了也忍不住大笑，「這就是想像和現實的差距」。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文表示，她買了一款很多人推薦的厚衛生紙，使用後也覺得很好用，且十分堅韌，認為使用一次不必用到整張，加上過去有不少網友分享衛生紙切一半的妙招，便決定效仿，不料結果慘不忍睹。

從她貼出的成果照可見，衛生紙雖然切開了，但切面卻很不平整，如狗啃一般，還有不少碎屑散落在地板上。她解釋，自己有先磨過刀再切，但切到一半覺得不耐煩，所以改用麵包刀切，結果不僅切得不好看，還切岀一堆碎屑。

貼文曝光後，不少網友笑稱，「這就是想像和現實的差距」、「原來不是隨便切都會成功的，感謝你的實驗精神」、「這樣切衛生紙好像挺療癒的」、「那個成功案例的刀超級利，真的不是一般人可以跟風的」、「你不孤單，我切起來跟你一樣」。