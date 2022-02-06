籃網球星哈登（James Harden）最近傳出對現況不滿，加深了七六人與籃網交易的可能性。根據美媒《The Athletic》記者Alex Schiffer報導，哈登不滿的原因是他被迫承擔球隊大部分的進攻責任，和他在火箭隊時期很像，不符他當初來到籃網的心理預期。

杜蘭特（Kevin Durant）目前受傷缺陣，本季厄文（Kyrie Irving）因為疫苗問題無法於主場出賽，但他在客場上陣時打得很賣力。哈登並不是針對厄文，他是對整個球隊現況「很挫折」。哈登在籃網的進攻使用率為33.6%，這比他火箭隊時期動輒40%以上的使用率降低不少，但仍然是籃網「3巨頭」之中最高的。

最近另一個話題是七六人是否願意在2月10日交易大限之前，把陣中不合作的球星班西蒙斯（Ben Simmons）拿出去交換哈登。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，七六人有意願在近幾日完成交易。

《Philly Voice》分析七六人不會拿出西蒙斯以外的籌碼，在他們看來，西蒙斯是一位25歲的球星，並且合約持續到2024-25球季之後，他們拿出這樣的人來交換哈登這樣一個對球隊不滿、今夏即將重簽合約的人應該是足夠了（依照雙方薪資，七六人必須多送出其他球員），如果現在沒機會，等待到球季結束後也可以。哈登本季投籃命中率下降到41.4%，是他菜鳥球季以來的新低，籃網在杜蘭特缺陣後只有2勝8敗。