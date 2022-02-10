就算勇士刻意讓「浪花弟」克雷湯普生輪休，他們來到鹽湖城也輸得太難看了！爵士10日靠著下半場波達諾維奇、克拉克生、米契爾等人火力全開，最後以111比85狠狠修理柯瑞領軍的勇士，且斬斷勇士9連勝氣勢，近況極佳的爵士也搶到4連勝。

儘管勇士讓克雷湯普生輪休，開賽勇士仍打出13比0，幸好地主爵士隨即回穩，也打出8比0小高潮回應，甚至靠著米契爾、克拉克生次節接連投進三分球，爵士擴大領先到9分，柯瑞卻在上半場結束同時拋投命中，幫助勇士追成49比55。

可是爵士第3節尾聲再次火力全開，搭配末節開始的13比2，轉眼取得92比67領先，就算勇士努力追分，米契爾與波達諾維奇又各進1顆三分球，爵士領先來到28分，眼見大勢已去，勇士乾脆都讓柯瑞末節苦坐板凳等到輸球結局降臨。

波達諾維奇貢獻全場最高23分，米契爾也拿14分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，克拉克生與康利各拿13分；勇士以取代克雷湯普生先發位置的普爾18分最高，柯瑞全場投13中5，含三分球投8中3，拿16分、7籃板，表現只能說不及格。