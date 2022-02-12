這下子「大鬍子」哈登真的跳到黃河都洗不清了！根據《ESPN》記者拉蒙娜12日爆料，先前公開放話自己想要長期待在籃網的哈登，私底下卻是找經紀人討論加盟七六人的策略，甚至還在交易截止日前夕，打電話跟籃網老闆蔡崇信與總管馬克斯「攤牌」強調要去費城。

根據拉蒙娜收到線報，哈登經常會跟蔡崇信、馬克斯進行交流，且面對籃網管理階層質疑去留，哈登一開始的說法都是不要相信謠言，如果有問題會直接告知他們，所以籃網高層一度誤認，在今年交易截止日前送走哈登，並非絕對必要的。

籃網高層認為，只要杜蘭特在全明星周末之後宣告傷癒復出，哈登就會改變自己想要離開的想法，沒想到就在交易截止日前夕，哈登突然打電話告訴蔡崇信與馬克斯攤牌，強調他想去費城打球，讓籃網高層完全傻眼，只能趕緊跟七六人談判。

當時雙方提前達成哈登即將走人共識，對外宣稱哈登因為受傷缺陣，實際上卻是哈登早就離開布魯克林，回到休士頓家中等待交易消息曝光，最後讓他順利跳槽七六人，也讓班西蒙斯、塞斯柯瑞與德拉蒙加盟籃網，籃網三巨頭正式宣告瓦解！