就在外界拚命建議湖人趕緊送走韋斯布魯克的當前，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯卻在14日提出截然不同的看法，他反而建議湖人在今年休兵期趕緊交易「一眉哥」安東尼戴維斯，主因出在一眉哥的玻璃身體，湖人應該趁他還有交易價值趕緊送走。

「我很不想這樣說，也從不缺乏我對安東尼戴維斯的尊重，」史蒂芬史密斯表示，「但我還是要說，湖人應該把安東尼戴維斯送走，他雖還有價值，卻已經28歲了，他的持久力是個問號，等到他年紀越來越大，他的傷兵問題只會越來越嚴重。」

其實史蒂芬史密斯的擔憂並非沒有道理，因為安東尼戴維斯雖在效力湖人3個球季期間，拿下場均24.2分、9.1籃板及3.1助攻，他在效力湖人第1個球季就缺席20場，上季也缺席36場，本季只打了57場比賽，一眉哥已經缺席21場。

儘管安東尼戴維斯曾為湖人拿下2019-20年球季總冠軍，卻在上季季後賽首輪因為腹股溝傷勢缺席，也讓湖人提前在首輪遭到太陽淘汰，如今湖人本季戰情比上季更加吃緊，如果一眉哥又因傷所苦，導致湖人連附加賽都打不了的話，湖人確實必須考慮把他交易出去了。