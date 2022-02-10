隨著湖人本季戰績持續低迷當中，《The Athletic》記者比爾歐蘭10日爆料，湖人管理階層與球員都已經明白，目前這套韋斯布魯克、詹姆斯與安東尼戴維斯組成的「三巨頭」陣容並不奏效，接下來最大的問題還是如何處理韋斯布魯克的去留！

畢竟湖人去年夏天會從巫師挖來韋斯布魯克，最大的支持者就是詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星，甚至還給了湖人總管佩林卡不小壓力，沒想到韋斯布魯克的加盟，卻讓詹皇與戴維斯越打越不舒服，也讓這筆交易即將成為湖人隊史最糟之一。

目前可以肯定的是，湖人想在今年交易截止日前或今年夏天徹底擺脫韋斯布魯克，當前也在考慮是否要用韋斯布魯克與2027年首輪籤，去跟火箭交換本季還沒打過球的沃爾，可是這筆交易也很冒險，因為沃爾當前整體狀態完全不明朗。

湖人本季當前戰績26勝29敗，僅排西區第9，只要三巨頭同時上場的比賽，他們只拿10勝8敗，現在不僅湖人管理階層相當著急，球員也都希望高層可在交易截止日前做出有所改善現況的交易，問題是有哪支球隊願意接收韋斯布魯克呢？