難道「大鬍子」哈登又要害一個自家總教練走人了嗎？根據《紐約時報》資深記者史坦14日爆料，目前無業當中的前火箭總教練丹托尼，很有可能取代瑞弗斯成為七六人主帥，原因是丹托尼過往跟哈登合作愉快，跟七六人高層的關係也很好。

「當前整個NBA教練圈都在瘋傳，七六人管理階層負責人最終會讓丹托尼取代瑞弗斯，進而執教哈登與恩比德這個全明星搭檔，」史坦表示，「畢竟在過去，丹托尼曾在火箭時期幫助哈登拿過3次聯盟得分王頭銜。」

史坦口中所謂的七六人管理階層負責人，無非是七六人總裁莫瑞，在丹托尼執掌火箭兵符4年期間，莫瑞就是火箭總管，兩人關係自然不錯，這次哈登成功從籃網跳槽到七六人，幕後真正的操盤手也是莫瑞，當然希望丹托尼可以來七六人會合。

不過丹托尼上季擔任籃網助理教練，主要輔佐總教練納許的工作，卻在去年夏天宣告辭職走人，目前仍沒找到新工作，七六人當前戰績34勝22敗，位居東區第5的成績也還不錯，想要開除瑞弗斯恐怕有點牽強，除非七六人又在今年季後賽提前淘汰出局。