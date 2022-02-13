這下子已經不能光用後知後覺來形容杜蘭特的處世態度了！杜蘭特13日接受媒體訪問表示，自己直到上周看到哈登準備離隊跳槽七六人的新聞出來了，才發現哈登原來待在籃網很不開心，「我想應該是我受傷不在球隊，情況才開始惡化的。」

不過如今隨著哈登確定走人，杜蘭特強調完成這筆交易之後，給了籃網其他球員更多確定性，接下來可以專心打球了，至於籃網當前的10連敗，杜蘭特說：「我們現在掉入了深坑，這很糟糕，但只要拿下一場勝利，我相信情況就會改變。」

杜蘭特目前已經開始隨隊訓練，代表距離他的傷癒復出時間越來越近，「我對我能在全明星賽結束後馬上回歸充滿信心，但我不想在沒有完全恢復健康就匆促上場打球，我感覺越來越好，每一周過去就變得更好，更期待接下來加速恢復。」

籃網總教練納許除了確認杜蘭特已經開始訓練的說法，卻不肯給出明確的復出時間表，目前讓納許比較擔心的，反而是籃網前鋒喬哈里斯，因為哈里斯去年11月雖進行腳踝關節鏡手術，最近傷勢卻出現反覆，很有可能考慮進行第2次手術。