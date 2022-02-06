馬祖空防漏洞？疑大陸無人機首度低空入侵東引 軍方查證

馬祖東引島昨（5）日下午不少民眾聽見飛機低空飛過巨響，並有民宅頂樓監視器拍到飛機飛過的影像，由於是首次出現不明飛機，當地民眾認為事關重大，向連江縣警局報案，警方也立即通報軍方東引指揮部，東指部目前已在查證。知情人士表示，根據民眾提供影像分析，該款無人機並非國軍使用型號，研判為大陸無人機，目前正在查證當中。

知情人士表示，該架無人家是在5日下午，從由西往東，低空從西引島外海，一路飛到東引島上空，通過東引島後，立刻快速爬升飛往外海，由於當地除了機場外，不會有飛機通過，且該架不明機幾乎是沿著當地地形飛行。由於聲響巨大，引起不少民眾關注。

警方及陸軍東引指揮部都接到不民眾電話關切，但經過查證，該型不明機並非我國軍方使用的無人機型號，因此懷疑是否為大陸無人機。

昨天下午2時40分許，東引島上空傳出飛機低空越過的巨大聲響，隨即有人在「東引大小事」Line群組發問，並有北澳的民眾檢視頂樓監視器，確認拍到1架飛機從西引方向低空飛越東引南澳上空，迅速向東飛去。

當地民眾表示，這次不但是首次不明飛機入侵東引，且聲音巨大好像要失事，所以引起當地民眾廣泛議論。東指部目前已在查證，尚未對外說明。

據了解，該架飛機非我國軍方所有，疑為大陸無人機疑，昨自大陸沿海經西引低空飛越至東引，隨後急速拉升迴轉，沿原路徑離開。