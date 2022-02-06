威力彩已經連續30槓，明（7）日開獎頭獎上看9.1億，對此命理專家小孟老師就在臉書粉專發文，點名天秤座、天蠍座、處女座和摩羯座以及生肖屬兔、蛇、猴、虎的人偏財運旺，命中有福報，只要搭配老師的建議去做，就有機會把巨額獎金抱回家。

Top4：天秤座

太陽和土星落在天秤座的偏財宮，表示你們能得到太陽的照耀、財氣噴發，建議在下注前可以吃個太陽餅或蛋黃，就能獲得太陽加持的財氣，另外在中午陽光強的時候，是最好的下注時間點。

TOP3：天蠍座

吉星木星和海王星皆落入天蠍座的偏財宮，表示你們能得到好的財氣，而五行之中海王星屬水，水生木，因此建議可以找靠水比較近的投注站下注，像是附近有飲料店、加水站、洗衣店或河岸溪流等地方，這樣做就能吸引強大的財水注入磁場，全身上下都充滿財氣。

TOP2：處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，使你們財運能量旺盛，而在五行之中金生水，金星能量可以生水星能量，因此建議在下注前先吃根香蕉，或者找銀樓旁的投注站下注，象徵金銀財寶進家門。

TOP1：摩羯座

水星已經在摩羯座恢復順行，加上金星、火星、冥王星在加速進入命宮，且天王星進入偏財宮，5星齊發如同5路財神降臨，財運非常旺，建議下注時可以帶個紅包袋，並在上面畫5個小圈圈和1個金元寶，代表能在天空接財、好運齊發，很有機會能抱得大獎。

另外，小孟老師也指出，生肖屬兔、蛇、猴、虎的人運氣也非常好，而下注的吉時為中午11點到15點，以及晚上17點到19點，財神方位則是正東方。