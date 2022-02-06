新北市黃姓男子先前曾有多起次性騷擾犯罪前科，但他在去年又犯下多起襲胸案，分別在6、7月騎車在新莊等多區遊蕩，眼見有落單女子，便趁機折返襲胸或摸對方大腿，接著加速騎車逃逸，被害女性報案後，警方循線調閱監視器抓捕黃男。新北地院近期依違反性騷擾防治法，判處黃男應執行7月徒刑，得易科罰金21萬元。

黃男從2018年起就陸續犯下多起性騷擾案件，先前已有遭判刑前科，未料他去年6月間又騎車犯案，在新莊區八德街看到落單女子，便騎車經過，刻意以腳將機車倒退回女子前方，接著伸手觸摸女子大腿根部私密處，隨即騎車加速逃離。

黃男去年7月7日又以同樣手法犯案，黃男看到徒步落單女子，騎車靠近襲胸後逃逸，接著又看見有女子在附近騎車落單，便尾隨靠近女子襲胸，30分鐘內連續犯下2件性騷擾案件。3名被害女性報案後，警方調閱監視器錄影畫面比對，帶回黃男。

不過，黃男偵訊時矢口否認犯行。新北地院指出，黃男有前案在身，素行不佳，竟仍不知悔改，為逞一己私欲，於大庭廣眾之下，乘被害人不及抗拒之際，做出襲胸、摸大腿私密處等行為，欠缺尊重女性身體自主權觀念，雖然審理時坦承犯行，但犯後未得到被害人諒解，因此依違反性騷擾防治法，判處黃男應執行7月徒刑，得易科罰金21萬元，全案可上訴。