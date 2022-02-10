去年賴姓男子在新竹車站看到一名女學生獨自一人搭車，他竟上前恐嚇要拿刀殺害，還問少女是不是處女可以摸胸部嗎？少女佯裝上廁所向母親傳訊息求救，並沿途向他人暗示求助才逃離，台灣高等法院維持一審判決，依故意對少年犯強制罪判刑10月。可上訴。

賴男去年3月26日晚上7點多，見少女獨自一人竟上前搭話，對她恫稱「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好你剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅你，當我今晚的陪葬品，我想要在生命結束之前，有女生可以陪我，只要你乖乖聽話，我就不會傷害你」

少女心生畏懼不敢逕行離去而繼續相陪，賴男隨即問少女是處女嗎？看一下胸部等語，少女在廁所內傳送訊息向其母親求救，並藉口她母親在火車站等候，沿途向他人暗示求救，再佯裝認識路人才逃離賴男的掌控，並經其母親帶同前往派出所報案。

一審及二審認定賴男在公眾頻繁出入的地點隨機挑選對象，其所為造成人心不安，對社會治安影響甚鉅，犯罪所生之危害實屬重大，他雖坦承犯行但仍判囚10月。可上訴。