屏縣府6日前往車城海口港聯合稽查，除勸導業者改善外，還張貼公告「公共藝術展覽區（浮球及輪胎圍籬區域內）禁止沙灘車進入」，違者將開罰。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府6日前往車城海口港聯合稽查，除勸導業者改善外，還張貼公告「公共藝術展覽區（浮球及輪胎圍籬區域內）禁止沙灘車進入」，違者將開罰。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東「落山風藝術季」的18組大型藝術品，揉合山、海、沙成為一幅絕美景緻，年假期間吸引不少民眾前往觀賞，不料卻有人在展區狂飆沙灘車，遊客見狀超擔憂作品與自身安全，對此，屏縣府祭鐵腕，將開罰違規者3至15萬不等。

遊客指出，每年的落山風藝術季都很有美感，所以今年特地趁過年期間來看看，不料竟驚見數台沙灘車飆車式亂入，而且還在作品與遊客間任意穿梭，這個行為非常誇張，也很不可取，他們不僅可能撞傷人，也有可能撞壞藝術品，非常危險。

對此，屏縣府交通旅遊處證實有接獲民眾檢舉，並在6日一早與海洋及漁業事務管理所前往車城海口港聯合稽查，除勸導業者改善外，還張貼公告「公共藝術展覽區（浮球及輪胎圍籬區域內）禁止沙灘車進入」，違者將開罰。

交旅處指出，就沙灘車而言，目前雖無較完整的管理法令，但因海口港屬漁港，所以可以用漁港法開罰，因此之後將對違規騎沙灘車進入展區者開罰3萬以上、15萬以下罰鍰。

交旅處強調，事發後，已請業者一定要向遊客宣導，而業者也表示會配合，至於法規方面，交旅處正積極規畫將沙灘及後方林區法治化，盼藉此讓沙灘上的各種活動能有制度化管理，以好的秩序讓遊客不再擔憂走在沙灘上會有危險。