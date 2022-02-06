在家煮菜難免留下油煙味，但一名女網友抱怨，她的鄰居為了避免家裡有油煙味，索性打開大門，直接在公共走廊上炒菜，讓住戶不堪其擾，且勸了好幾個月對方依然我行我素，讓她相當無奈，不少網友看了也驚呼「顛覆三觀」。

原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文抱怨，她的鄰居是位阿姨，為了避免家中有油煙味，就在自家門前的走廊上炒菜，結果油煙味都灌進別人屋內，且炒菜、講話的聲響又大，讓周圍住戶都不堪其擾，她也因此決定搬家。

從原PO貼出的照片可見，鄰居將大門敞開，在門前的公共走廊上鋪報紙，擺放卡式爐和一個炒鍋，一旁還放著大蒜、辣椒等食材。她強調，她已經向對方反應好幾個月了，但對方依然我行我素，連房東也拿她沒辦法。

貼文曝光後，不少網友看了也喊扯，「顛覆三觀」、「煙燻自己家裡就好，幹嘛要大家一起聞」、「一家煮菜萬家臭的概念」、「很自私又危險」、「走廊上還有其他住戶，感覺很不OK，其他人出入也很不方便、危險」、「千金難買好鄰居」。

也有同棟住戶回應，「看到這照片後想說又是她，但我現在也懶得跟她說了，以前也有反應過」、「她已經這樣煮很久了，下次大樓開會妳可以提出，或請警衛代表妳出席提問」。