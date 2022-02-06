農曆正月初九是「天公」玉皇大帝的生日，傳統習俗中，人們會在初八晚上11點子時祭拜天公，感謝天公的照顧，祈求來年平安，命理專家小孟老師在《清水孟國際塔羅牌》分享10條拜天公的禁忌，包括祭拜時催別人「快一點」會惹怒神明、罵髒話會窮一整年等，提醒大家要注意。
10大拜天公禁忌如下：
1.不可曝曬女性內褲，在民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2.不可隨便傾倒便桶，或在戶外小便，以免褻瀆天公。
3.不可口出穢言，或者亂罵髒話，因為這天玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。
4.不可在天公生當天發毒誓，在天公生這天發誓最靈驗，特別是男女朋友之間的毒誓，更是萬萬不可。
5.不可說「死」字，像是我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。
6.不可指天，因為玉皇大帝掌天，因此指天是不禮貌的行為。
7.不可在祭拜時對周遭的人說「快一點！」這樣會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。
8.不可對天空噴水、玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。
9.不可在初九晚上0時後發出躁音，若車子的躁音很強，建議初九晚上0時後就不要騎車，以免吵到神靈，但放鞭炮慶祝除外。
10.拜天公的最佳時間為初八晚上11點後至初九凌晨，特別是凌晨0時為最佳時機，有跨年的意思，中南部大多會在半夜放鞭炮慶祝。
文章來源：清水孟國際塔羅小孟老師
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