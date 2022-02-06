小心禍從口出！一名女網友透露，帶女兒去廟裡拜拜，當下女兒口無遮攔的嘲弄太歲神的外型，沒想到下秒就摀著眼睛喊痛，一看眼睛竟然腫成「貢丸」，嚇得她趕緊拉著女兒向太歲神道歉，眼睛才逐漸恢復正常。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出，過去曾帶著當時小一的女兒去關帝廟參拜，拜到太歲神時，女兒竟然口無遮攔的對著太歲神說了一句，「祂怎麼長這樣？長得好奇怪！」

話才剛說完，女兒就摀著眼睛喊痛，手一移開竟發現她的左眼腫得像貢丸一樣，嚇得原PO立刻勸說女兒，「妳這麼沒禮貌的批評神明，當然被處罰！誰叫妳亂看亂說，神明的相貌是有祂的道理的，要心存尊重不可亂批評，快跟祂道歉！」

於是女兒就雙手合十的對著太歲神誠心道歉，「對不起，我不會再亂講了！」原PO也跟著附和，「對不起！小孩無心冒犯了，請開恩謝罪原諒她」，隨後便帶著女兒到殿外流理台用水清洗一下眼睛，沒想到洗完後就消腫不少，整個拜拜流程結束，女兒的眼睛就已經恢復正常，她也心有餘悸的說，「沒事真的別亂說話！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我罵月老『老傢伙』就跌倒撞到膝蓋」、「我小時候也有批評過神明的樣貌，結果被懲罰，肚子痛超多天，後來阿公替我向神明求情，肚子才慢慢好的…」多數網友則認為，相信不相信是一回事，但是基本的尊重是一定要的。