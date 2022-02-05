正月初五，是農曆新年的第五天，這一天也叫「破五」，因為春節有諸多禁忌，到這天皆可破除。根據傳統習俗，在這一天放鞭炮迎接財神，可以同時送走窮神，《搜狐網》命理專欄分享，這個迎財神送窮的日子，還有2件事不能做，並建議吃3樣美食，可以保佑新的一年納財接福，讓日子更順遂。

▍初五2禁忌：不理髮、不欠帳

1.不理髮：理髮這件事在正月裡是最忌諱的，尤其是老年人特別講究這事，正月初五這天，理髮是很不吉利的，據說對舅舅的運勢不好，要等二月二日之後才能理髮，象徵龍抬頭，好彩頭。

2.不欠帳：正月初五是迎財神的日子，也是「開利市」，無論哪家店開始營業的時候，老闆都會放鞭炮來迎接員工，還要給每人一個紅包。並且開工這天，老闆和員工之間的錢財是現金結帳，不能拖欠，這也是多年來形成的規矩。

▍初五吃3樣美食：餃子、麵條、八寶飯

1.吃餃子：初五這一天的餃子，內餡要選寓意好的吉利餡，比如韭菜諧音來財；芹菜諧音勤快，白菜則是百財。這一天吃餃子，象徵捏上小人的嘴，包餃子之前，需要先點燃一支香，在裝餃子餡的盆上繞一繞，意思是把「五窮」趕走，然後再包進餃子裡，煮熟後吃掉，意思是徹底把五窮從身邊清除。

2.吃麵條：初五在各地的吃食有所不同，有的地方要吃麵條，還得是刀切麵，寓意叫做「切五鬼」，也就是把窮鬼消滅掉的意思，也有 「初五吃頓麵，一畝打一石」的說法，代表新的一年農民有個好收成的美好祈盼。

3.吃八寶飯：初五吃八寶飯，象徵八方進寶，也是招財的意思。做八寶飯，食材只能多不能少，這裡的每一「寶」都有它美好的寓意。金桔代表吉利，紅棗代表早生貴子，葡萄乾代表甜蜜蜜，瓜子仁代表著平安順遂，再撒點糖桂花，就是金玉滿堂。