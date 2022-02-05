彰化社頭清水岩有近300年歷史，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。（清水岩提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩是有名古剎，環境清幽，新春吸引人們來行春。（清水岩提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩是有名古剎，環境清幽，新春吸引人們來行春。（清水岩提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩有近300年歷史，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，5日上午廟方依循古例傳統，擲筊抽「觀音佛祖籤」，國運籤詩云「財中漸漸見分明、花開花謝結子成，寬心且看月中桂、郎君即便見太平」，廟方解釋，雖是中上籤，但是國運漸入佳境，尤其中秋以後，運勢更轉強。

清水岩主祀三寶佛，四周環境優雅，林木蒼鬱，又有山泉清流，每逢春到人間，萬物復甦，春意盎然，「清水春光」譽為彰邑八景之一。新春期間，吸引遊客、信眾來行春、拜拜，沉澱心靈，祈求平安，後山爬古道，吸飽滿腔清新空氣。滿園栽滿各式各樣的茶花，「春來花發好運發」還讓人一睹傳說中茶花品種。

清水岩初五抽國運、工商和農牧籤也備受各界關注，初五放晴，參拜人潮絡繹不絕，紛紛等候在一旁期待寺方抽籤，今年3支籤，都分別擲到第3次才得聖筊。

國運籤抽得中上籤，工商籤詩云「蛇身意欲變成龍，只恐命內運未通。久病且作寬心坐，言語雖多不可從」。農牧籤詩云「名顯有意在中央，不須祈禱心自安。看看早萬日過後，即時得意在其間」。

清水岩寺總幹事陳慶福解釋，國運籤為「中上籤」，因為疫情，整體會辛苦一些，但是下半年，尤其中秋過後，一切都會好轉。工商籤則顯得較不順些，要等待時機，可能是國際和兩岸關係影響，但會慢慢好轉。農牧籤也是，雖沒有大好，但隨著時間，一切都會不錯。信眾也拍手，祈運國運昌隆，國泰平安，穩定心神、堅定信心，一切就能否極泰來。

社頭名產多多，除了織襪名振全國、芭樂是全縣產量最多，山林優美、古道蜿蜒，還多了全國第一大的溫泉露營區，吸引遊客來訪，參訪寺廟，正殿懸有「慈雲廣被」、「南海慈航」兩塊乾隆、道光年間古匾，廟內雕樑畫棟、古色古香，後方有一條「十八彎古道」，古道起點有停車場，從清水岩一路走到縣139乙道路上的鹿鳴附近，爬山踏青，新春健身神清氣爽更有力氣迎接新的一年。