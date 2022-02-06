台股虎年開紅盤，因國際股市震盪上漲，台股各族群蓄勢待發，電子尖兵尤其吸引市場注意，中信投顧指出，旺宏（2337）2022年營運展望維持樂觀基調，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價45元。

中信投顧指出，展望第一季，由於工作天數的影響加上ROM產品仍處於傳統淡季，因此，旺宏預估營收將呈現季減，但年增率仍將維持成長趨勢，且毛利率較低的ROM產品比重下降，有利於產品組合轉佳，預期本季毛利率將有續增空間。

旺宏近年來持續致力於提升包括通訊、車用電子、工規、醫療與航太等電腦及消費性產品以外產品應用領域，以降低整體營運受終端需求周期性變化的波動程度，近期5G、車用電子、醫療、伺服器與數據中心等市場對NOR Flash的需求持續大幅增加，營運策略調整配合市況持續熱絡，帶動整體營運強勁成長。

投顧法人指出，展望2022年，旺宏經營管理階層看好各大產品線的成長空間，對整體營運展望仍維持樂觀基調，尤其表示目前NOR Flash市場看不到烏雲，認為同業擴產幅度有限，預期NOR Flash將維持供不應求，價格仍將持續上漲。