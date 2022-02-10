WDC（威騰電子）日前表示位於日本境內四日市與北上市與鎧俠(KIOXIA)合資之NAND Flash產線，在1月下旬發生部分物料受汙染。在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5~10％。

事件發生前，TrendForce預估全年NAND Flash市場呈現微幅供過於求態勢，第一季至第二季均價較有走跌壓力，然WDC物料汙染影響重大，加上先前Samsung於西安疫情封城也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩，第一季價格跌幅將因此收斂至5~10％。此外，據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5％，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5~10％。

此事件受汙染的產品集中為3D NAND（BICS），初估有6.5exabyte受影響。據TrendForce了解，受損位元占集團今年第一季產出13％、占全年總產出約3％。目前仍未確認恢復全線正常生產時程。值得注意的是，WDC已宣佈的災損很可能並非該事件的總損失，Kioxia部分受損的數量尚未合併計算，因此受影響總位元數恐再進一步升高。