高喊2022要讓年輕世代出頭 朱立倫：不滿意的責任我來扛

農曆春節連假結束，藍綠陣營也開始動起來！國民黨團今（7）日上午舉行黨團大會，國民黨主席朱立倫也會在黨團大會後，到會議現場跟黨籍立委拜年，並發表談話，中午則會與黨團一起聚餐聯誼感情。

朱立倫表示，國民黨歷史告訴我們，只要團結就能勝利成功，不團結面對的就是挫折跟失敗，今年面對非常多挑戰，尤其年底九合一選舉，國民黨唯有團結一條路，大家同舟共濟、團結一致，才能迎接勝利，沒有任何一位同志可以置外，沒有個人的考量，面對鴨霸、面對民主獨裁的民進黨，不但國民黨要團結，所有非民進黨體系的反對力量、社會的力量，通通都要團結在一起，才能共同迎接勝利、贏得勝選，「團結戰鬥年」是我們共同目標。

國民黨春節團拜，黨主席朱立倫出席並發表談話。（圖／中時新聞網直播畫面）

朱立倫也提到，民眾關心的事情，就是國民黨最重要的事情，他並引述蔣經國名言：「民眾的小事，就是政府的大事」，也是國民黨永遠堅持的立場，不管立法院黨團、各地方政府到各級議會，國民黨永遠要跟人民站在一起，唯有堅持跟民意站在一起，才能獲得多數民意支持，更能獲得大家肯定，這也是國民黨再起最重要的基礎。

另外，朱立倫也說，國民黨必須要有更多年輕的世代受到社會的肯定，沒有一棒接一棒、沒有年輕世代，就沒有未來，國民黨的希望在下一代；國民黨不能沒有年輕世代，所以這次九合一選舉一定要讓年輕世代能出頭，「不滿意的責任我來扛」。