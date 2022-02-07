jpp-KY經寶精密(5284)2022年元月開春營收新台幣1.23億元，年成長2.07%，不過，隱藏在強勢新台幣轉換下的泰銖營收高達1.47億，年成長接近16%，創下工廠成立以來的泰銖營收歷史新高紀錄。

經寶精密指出，雖然近期新台幣強勢匯率下轉換的財報數字並不明顯，但實際上自去年第4季開始，在本位貨幣泰銖的營運成長表現上，接連突破工廠的營運紀錄，今年元月更是創下了工廠自成立以來的歷史新高1.47億泰銖，博得新春的好彩頭。

展望2022年，經寶精密說，元宇宙的興起讓各家國際大廠擴大布建雲端基礎建設，除了原有的伺服器產品持續暢旺，公司積極爭取到的新客戶，有機會在今年第4季開始進入生產，智慧型咖啡飲料機也隨著客戶的布建大獲市場好評。

另外，沉寂已久的航太產業，從去年平均恢復到接近5成的生產，到今年開春回到約7成的水平，有慢慢好轉的趨勢，受到疫情影響而暫緩的Nadcap航太熱處理認證也有機會在下半年重啟。

經寶精密也透過子公司Wefly入股了泰航飛行訓練中心，瞄準飛機的維修及改裝市場，雖然新跨入的電動機車產業短期還不會進入量產，但是已經積極規劃建置新的產線並洽談相關的合作布局，在減碳節能的國際趨勢下，預期將成為繼航太、通訊伺服器之後的主力產品。