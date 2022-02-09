旺宏(2337)周三(2月9日)公布內部自行結算之2022年1月份合併營收為新台幣37.18億元，較上月合併營收新台幣40.92億元減少9.2%，仍較2021年同期合併營收新台幣30.06億元增加23.7%，且再度創下歷史同期新高。

旺宏股價表現躊躇，觸及42.4元之一個月高點後持續平盤橫盤游走，午後重返紅盤，收漲0.24%或0.1元，報42.2元。

旺宏總經理盧志遠春節前法說會表示，看好今年所有產品線表現，尤其NOR Flash仍供不應求，加上今年資通訊產業景氣暢旺，看不到一片烏雲，對價格的走勢自然正向看待。今年持續優化產品組合，首季毛利率將較上季成長，毛利率可望逐季走揚下，全年毛利率挑戰高於上季水平、以去年上半年更佳為目標。本土法人也表示，樂觀看待高密度NOR Flash業務後市隨5G、Server、車用需求而成長，旺宏獲利優於預期，建議逢低布局。

旺宏2021年第4季財報，營業毛利68.63億元，季增7%、年增109%，營業毛利率47.2%，季增4.32個百分點、年增14.8個百分點，稅前盈餘40.41億元，季減34%、仍年增199%，稅後盈餘36.92億元，季減32%、較2020年同期成長近2.2倍，單季每股盈餘2元。去年全年旺宏營收及獲利雙雙創下歷史新高！2021年合併營收505.72億元，年增27.06%，營業毛利210.5億元，年增57%，營業毛利率41.6%，年增7.9個百分點，營業利益110.64億元，年成長88.6%，稅前淨利133.28億元，年增128%，稅後淨利119.63億元，年增125%，登新高，基本每股盈餘6.48元，相較前年2.9元顯著提升，並寫26年新高。