宏碁集團創辦人施振榮今（7）日舉行線上新春拜年活動，並特別邀請在國際NFT數位藝術領域發光的藝術家吳哲宇一同拜年，同時宣布科文双融集團將與吳哲文合作，於今年4月首度在台舉辦個展，並推動NFT創作者育成計畫，共同推廣科技與藝術的結合，期壯大台灣在元宇宙及新數位藝術世代的內容軟實力。

關注元宇宙興起之際，施振榮認為，台灣已在其中扮演不斷研發為全世界提供虛實間溝通新裝置的重要角色，但軟體和創新內容才是未來最大的價值所在，這也是台灣不能放棄的機會。

施振榮表示，當年退休後宏碁舉辦數位創作獎，投入培育數位創作人才，很高興如今開花結果。當時才國中的吳宇哲便是參與的其中一名學生，且在一連五年的宏碁數位創作獎中拿下四次首獎。後吳宇哲就讀交大、成為與施振榮相差49屆的學弟，畢業後選擇到美國紐約大學就讀整合數位媒體碩士時，施振榮還幫他寫了推薦函。

施振榮表示，吳哲宇在國際舞台闖出一番成就後，也希望進一步能為台灣有所貢獻，繼他日前參與陽明交大藝文校友元宇宙座談會之後，將進一步與科文双融攜手合作，預計今年4月首度在台灣舉辦個展及「台灣百岳NFT體驗展」，將演算藝術與NFT的互動體驗帶進双融域Ambi Space One這個實驗場域。

吳哲宇認為，元宇宙是未來的大趨勢，NFT帶來了價值和所有權的流動與進化，不只是藝術品，更是讓價值交易、會員制成為可以跨平台的快速流通的數位資產，藉由驗證NFT、數位貨幣讓DAO社群共同管理、參與未來決策，在Web3.0時代共治、共榮，讓更多人一起促進區塊鏈產業生態系蓬勃發展。

吳哲宇指出，要掌握元宇宙的機會，最關鍵是對於虛實整合體驗的想像，探索藝術在虛擬數位媒介解放下的新可能性。創作者對新技術的掌握尤其重要，藉由作品工具與媒介的升級，可以更快速的創作、嘗試前所未有的作品與手法與連結不同服務，擴張想像，終極的元宇宙不僅是進入虛擬世界，而是線下世界、軟硬體、數位資產、與現存服務體系的整合，將現實場域進化成虛實交融的綜合體驗。