魚丁糸「我罩你三色口罩組」。（環球音樂提供）

魚丁糸「魚袋」。（環球音樂提供）

《池堂影夜》演唱會周邊商品在全家便利商店及網站推出預購。（環球音樂提供）

魚丁糸樂團即將於2月19、20日合體登上台北小巨蛋舉辦演唱會，他們從小年夜起就全數投入演唱會及復刻專輯籌備工作：「年菜是開不完的會」、「紅包都砸到製作費」！只有大年初五生日的家凱請了一天假，在家跟家人一起做生日蛋糕，希望新的一年人類都平安並且疫情早日退散。

過年期間魚團緊鑼密鼓完成兩張復刻專輯母帶，也配合外國製作團隊，進入《池堂影夜》演唱會最後籌備階段，這是首度以魚丁糸身份攻蛋，也是睽違5年多的合體演唱會，團員們呼籲觀眾入場前務必聽熟新專輯《池堂怪談》，並要有心理準備這將是一場不華語的華語演唱會。

年前魚丁糸在YouTube官方頻道，一口氣將《不同名專輯》21首MV全數上線，更推出DISC1、DISC2一鍵播放版，把整張專輯的ＭＶ都串接好方便觀眾一次看好看滿。而實體專輯以及第二彈《小宇宙（魚版）》數位上架與實體專輯將在2月18日推出，兩張復刻專輯在農曆年期間分別攻佔各網路店商ＣＤ排行榜的冠亞軍，霸榜佳績也為魚丁糸帶來虎年好彩頭。

至於《池堂影夜》演唱會周邊商品今日中午起預購. 包括傳說池塘繞三圈會到未來的「池堂傳說筆記本」、色彩豐富造型可愛的「記你一筆便條組」、7張一組復古又新潮的「青春糸語套卡」、即刻想穿上「魚T」與背著「魚袋」、「我就是條樸實無華的小毛巾」、7片一盒「我罩你 三色口罩組」，詳情請至全家官方網站與全家便利超商參閱預購資訊。