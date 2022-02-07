台中1名人妻小芳（化名）與丈夫停機許久，去年卻被丈夫發現月經遲來，她才坦承外遇，事後外遇男子匯了9千元讓小芳墮胎，以為雙方已沒事，沒想到丈夫仍提告求償50萬，法院認為9千元是男子與小芳的協議，但丈夫仍有求償權，事後判男子須賠15萬，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫「停機」未發生性關係許久，日前她因月經遲到，遭丈夫逼問下才坦承與另1名男子外遇並意外懷孕，夫妻倆之後找來小王談判，小王匯出9000元讓小芳墮胎，丈夫則向法院提告求償50萬。

小王上法庭辯稱「小芳說她懷孕的時候，我有匯款9000元給她，她丈夫也傳LINE說之後不再打擾，但後來她丈夫又罵我三字經還告我求償。」他認為給小芳9000元已是雙方達成和解，但卻遭對方丈夫反控，且賠償金額過多；法院認為「9000元」是小王與小芳的協議，但侵害丈夫配偶權是事實，不影響丈夫求償權利。

而小王雖稱該丈夫曾說不會再打擾，卻無法拿出證明，法院認定他無法證明丈夫具體表示不再追究侵害配偶權的民事責任，審酌小王月薪38K，一審判小王須賠償15萬，可上訴。