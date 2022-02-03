苗栗一對結婚26年的夫妻，妻子認為丈夫長期外遇，不斷要鬧離家，甚至最後還提出希望她和小三一起在家三人行，最後乾脆分居，正宮最後決定不忍了，向法官訴請離婚。但丈夫反控，妻子也一直有外遇，問題不在於他。法官審理後，夫妻雙方分居已超過4年，感情已屬淡薄，因此判准離婚。

正宮向法官控訴，她與丈夫在民國95年1月7日結婚。雙方於106年11月間起分居至今，兩人還沒分居時，丈夫就曾威脅要自殺，跑到自己家裡威脅說要跳樓，彼此也曾發生肢體衝突，且丈夫還曾經要求她跟小三一起三人行，婚姻過程間她一直在忍耐，至今丈夫行為已令她難以繼續共同生活，婚姻也因此而破裂，因此向法官訴請離婚。

但是丈夫辯稱，兩人同住時，他有煮飯還幫忙妻子做生意，但一直以來妻子都有外遇，經常有男人找她。直到退休後，妻子要他把所有的錢給她，但那是要照顧母親的錢。直到母親過世後，妻子開始對他精神暴力、罵他、叫他去死，這時候雙方才分居，後來妻子找人表示，若同意離婚就給新臺幣130萬，但是遭到他拒絕。

法官審理後認為，雙方分居至今已超過4年，感情已屬淡薄，審理期間雙方仍不斷相互指責、攻訐；丈夫雖稱不希望離婚，然未曾論及如何挽回婚姻，而僅指稱原告外遇、施加精神暴力等語，難認仍有維繫此婚姻意願。

法官審酌，雙方已無正常夫妻間所應具備互信、互諒、互愛情感基礎，客觀上已難期待兩造繼續經營和諧幸福婚姻生活，因此判准離婚。全案可上訴。